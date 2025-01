Justin Trudeau pourrait annoncer sa dÃ©mission face Ã  une crise politique majeure

Justin Trudeau pourrait annoncer sa démission face à une crise politique majeure

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau serait sur le point de démissionner, selon des informations rapportées dimanche par The Globe and Mail et The Toronto Star. Sous pression au sein de son propre parti libéral, il pourrait quitter ses fonctions dès ce lundi, alors qu’il fait face à la plus grave crise politique de sa carrière depuis son arrivée au pouvoir il y a neuf ans.

Des sources internes au Parti libéral, citées par ces médias, affirment que cette décision pourrait précéder une importante réunion nationale de la formation prévue mercredi.

Selon les mêmes sources, l’annonce officielle du retrait de M. Trudeau pourrait intervenir dans les prochaines 24 heures, marquant un tournant majeur dans la vie politique canadienne.

Cette possible démission survient dans un contexte de tensions croissantes, alors que le Premier ministre est confronté à des défis sur plusieurs fronts, tant au sein de son parti qu’auprès de l’opinion publique.

Gnetnews