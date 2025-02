Kairouan : Manifestation Ã©tudiante aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s tragique dâ€™un camarade

Kairouan : Manifestation étudiante après le décès tragique d’un camarade

Des dizaines d’étudiants se sont rassemblés, jeudi 20 février 2025, devant la direction régionale des services universitaires de Kairouan pour exprimer leur colère après le décès de l’un de leurs camarades. Ce drame a conduit à l’interruption des cours dans plusieurs établissements universitaires de la ville.

Un drame aux circonstances controversées

Selon Atef M’hamedi, représentant des étudiants de l’Institut supérieur d’informatique et de gestion de Kairouan, la victime, un étudiant résidant au foyer universitaire de Regada, a été victime d’un malaise mercredi matin. Ses camarades ont immédiatement alerté le directeur du foyer pour appeler les secours, mais ce dernier aurait refusé, invoquant l’absence d’un accord officiel entre la résidence universitaire et la protection civile.

L’état de l’étudiant s’est aggravé et les secours ne sont arrivés qu’à 10h40, soit plus d’une heure après le signalement du malaise. Transporté à l’hôpital universitaire Ibn Al-Jazzar de Kairouan après un long trajet, il s’est retrouvé privé de soins immédiats, faute d’un document attestant de son statut d’étudiant. Ce n’est qu’une heure plus tard, après l’obtention du document, qu’il a été pris en charge. Malheureusement, il est décédé dans la soirée.

Colère et revendications des étudiants

En réaction, les étudiants dénoncent une négligence grave et demandent que les responsables de ce retard assument leurs responsabilités. Parmi leurs revendications, ils exigent la création de cliniques de soins d’urgence dans chaque résidence universitaire ainsi que la mise en place d’accords clairs garantissant la disponibilité d’une ambulance sur place.

De son côté, Nour Eddine Khelifi, responsable de la direction régionale des services universitaires de Kairouan, a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative pour établir les responsabilités. Il a précisé qu’un accord entre les foyers universitaires et les services d’urgence existait bien, mais que la direction du foyer de Regada ne l’avait pas renouvelé.

Par ailleurs, des divergences persistent quant au refus présumé du directeur du foyer d’alerter les secours. Khelifi a assuré qu’il suivait l’affaire de près et qu’il s’était rendu à l’hôpital ainsi qu’aux différents sites universitaires concernés.

Le corps de la victime a été transféré à l’unité des Aghlabides de l’hôpital universitaire Ibn Al-Jazzar pour une autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, en signe de protestation, des étudiants du foyer universitaire de Regada ont bloqué la route reliant Bouhajla et Kairouan Sud, accentuant la tension autour de cette affaire.

