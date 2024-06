Kairouan: Visite d’une délégation Chinoise au projet de la « Cité Médicale des Aghlabides »

Jeudi 6 juin 2024, Mme. Sarra Zafrani Zenzri, Ministre de l’Équipement et de l’Habitat, également chargée du ministère du Transport, et Moustafa Ferjani, Ministre Conseiller auprès du Président de la République, ont accueilli une haute délégation chinoise sur le site du projet « Cité Médicale des Aghlabides » à Kairouan. La visite s’est déroulée en présence de M. Sami Laidi, premier délégué chargé de la gestion du gouvernorat de Kairouan, de M. Youssef Dabbabi, Directeur Régional de l’Équipement et de l’Habitat à Kairouan, ainsi que d’autres responsables locaux et régionaux.

Cette visite fait suite à la visite d’État du Président Kais Saied en Chine, du 29 mai au 1er juin 2024, au cours de laquelle il a convenu avec le Président chinois Xi Jinping d’établir un partenariat stratégique pour plusieurs projets prioritaires en Tunisie. Ces projets couvrent les secteurs de la santé, des infrastructures, de l’économie verte, des transports, de l’énergie et des technologies modernes.

Lors de la rencontre à la préfecture de Kairouan, Mme. Sarra Zafrani Zenzri a souligné l’engagement du Président Saied à réaliser ce projet national ambitieux dans les plus brefs délais. Elle a exprimé sa gratitude pour les relations solides entre la Tunisie et la Chine et a salué la réactivité rapide de la Chine, concrétisée par cette visite.

M. Moustafa Ferjani a expliqué que le projet de la « Cité Médicale des Aghlabides » ne se limite pas à la construction d’infrastructures de santé, mais comprend également des espaces résidentiels, culturels, universitaires et éducatifs, contribuant ainsi à un nouveau modèle de développement pour la Tunisie. Il a rappelé le soutien crucial de la Chine, notamment pendant la pandémie de COVID-19, et a mis en avant les nombreux projets réalisés grâce à ce partenariat, tels que des complexes sportifs et l’hôpital universitaire de Sfax.

La délégation chinoise a exprimé sa satisfaction quant à l’évolution de la coopération bilatérale et a réaffirmé son engagement à poursuivre le développement de nouveaux projets et à encourager les investissements chinois en Tunisie.

Après la réunion, les ministres et la délégation chinoise ont visité le site du projet à Menzel Mhiri. Mme. Sarra Zafrani Zenzeri a présenté les principales composantes et les caractéristiques du projet, en soulignant son importance économique, sociale et scientifique. Elle a également annoncé que le ministère avait lancé des appels d’offres en avril et mai 2024 pour des études de faisabilité, environnementales et hydrologiques concernant le projet.

