Kais Achour à Mehdi Nafti : « Entraîner l’ESS est un honneur »

Quelques jours après avoir été nommé à la tête de l’équipe première de l’Etoile Sportive du Sahel, Mehdi Nafti a préféré faire marche arrière. Une décision qui a surpris la direction étoilée surtout que le jeune technicien a déjà signé son contrat.

Intervenu sur les ondes d’IFM, le porte parole du club phare du Sahel, Kais Achour, n’a pas hésité à tacler l’ancien international : « Tout d’abord, je tiens à préciser que le contrat signé a été déposé à la FTF. Nafti ne peut donc diriger aucune autre équipe. Il a fait savoir qu’il avait besoin de partir en Espagne pour des raisons personnelles mais nous avons été surpris d’apprendre qu’il négocie avec un autre club. Pour le moment, il n’y a rien d’officiel donc nous ne pouvons pas réagir. Mais je tiens à lui rappeler qu’entraîner l’ESS est un honneur et que notre équipe a eu comme coachs, au fil des années, Bernard Casoni, Pete Hamberg, Jean Fernandez et Roger Lemerre, vainqueur de la coupe du monde, de la coupe d’Europe et de la coupe d’Afrique ».