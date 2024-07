Kaïs Saïed annonce une augmentation des allocations pour les plus démunis

Ce mardi 9 juillet 2024, le Président de la République, Kais Saïed, a tenu une réunion au Palais de Carthage avec la ministre des Finances, Mme Sihem Boughdiri Nemsia, et le ministre des Affaires sociales, M. Kamel Madouri.

Lors de cette rencontre, ils ont discuté de la décision commune, prise sur ordre du chef de l’État, d’augmenter les allocations financières mensuelles pour les catégories défavorisées, passant de 180 dinars à 240 dinars. Cette augmentation bénéficiera à environ 310 000 personnes recevant des pensions minimales dès le mois de juillet.

Le Président Saïed a souligné que cette augmentation est nécessaire en raison des circonstances actuelles, mais il a insisté sur le fait que la politique future de l’État doit rompre définitivement avec le passé, en se basant principalement sur les ressources propres du pays, une politique fiscale équitable et un système de couverture sociale juste et équitable.

Le Président a également abordé la question de la sous-traitance dans les secteurs public et privé, qualifiant ce système d’inhumain et appelant à une réforme radicale. Il a mis en garde contre toute tentative d’exploiter cette situation pour remplacer des travailleurs, soulignant que les droits des travailleurs doivent être respectés et concrétisés.

En outre, il a évoqué les contrats à durée déterminée, affirmant qu’ils ne garantissent ni justice ni stabilité, et a insisté sur la nécessité de trouver des solutions urgentes pour les travailleurs précaires, dont les conditions de travail sont inhumaines et ne peuvent perdurer.

