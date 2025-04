Kaïs Saïed appelle à des mesures urgentes pour sécuriser les établissements éducatifs (Vidéo)

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, mercredi 16 avril 2025 au Palais de Carthage, une réunion ministérielle consacrée à la situation préoccupante de plusieurs établissements éducatifs à travers le pays.

Ont pris part à cette réunion les ministres de l’Éducation, Nourredine El Nouri, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, de la Jeunesse et des Sports, Sadok El Mourali, ainsi que le ministre des Affaires religieuses, Ahmed El Bouhali. Étaient également présentes la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors, Asma Jabri, et la ministre des Affaires culturelles, Amel Srarfi.

Au cœur des discussions : l’état de dégradation de nombreux établissements scolaires et universitaires, et la nécessité d’intervenir rapidement afin de garantir la sécurité des élèves et des étudiants.

Le chef de l’État a souligné l’urgence de la situation et insisté sur la responsabilité collective des ministères concernés pour mettre en œuvre des mesures concrètes, dans les plus brefs délais, afin de préserver l’intégrité physique et morale des jeunes dans les espaces éducatifs.

