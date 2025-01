Kaïs Saïed appelle à des réformes pour une gestion efficace de l’environnement et de l’administration publique

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 6 janvier 2025, au palais de Carthage, le chef du gouvernement Kamel Maddouri. Lors de cette rencontre, le chef de l’État a insisté sur l’importance de l’efficacité des institutions pour garantir un environnement sain en Tunisie. Selon lui, « la préservation de l’environnement ne dépend pas du nombre d’institutions, mais de leur performance ».

Il a critiqué certaines institutions qu’il juge inefficaces, malgré les importantes ressources qui leur sont allouées dans le budget de l’État, et a souligné que la protection de l’environnement ne nécessite pas uniquement de nouvelles lois, mais également une prise de conscience collective des citoyens quant à leur responsabilité partagée dans la gestion de l’espace public.

Dans ce contexte, Kaïs Saïed a encouragé l’exploration de solutions innovantes, notamment la production d’énergie à partir des déchets, une approche qui s’est révélée efficace dans de nombreux pays.

Le président a également abordé d’autres sujets, tels que la sous-traitance et la réouverture des recrutements dans la fonction publique, en appelant à des approches différentes et à des solutions radicales. « Les demi-mesures ne sont plus acceptables », a-t-il affirmé, tout en rappelant la nécessité pour chaque responsable de répondre aux attentes du peuple. Il a conclu en soulignant que l’État ne peut être géré aujourd’hui sur la base d’une légitimité rejetée par les citoyens.

Gnetnews