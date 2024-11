KaÃ¯s SaÃ¯ed appelle Ã  des rÃ©formes sociales et Ã  des solutions radicales pour rÃ©pondre aux attentes du peuple

Kaïs Saïed appelle à des réformes sociales et à des solutions radicales pour répondre aux attentes du peuple

Lors d’une réunion au Palais de Carthage avec le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, le Président Kaïs Saïed a réaffirmé son engagement pour un rôle social renouvelé de l’État, en prônant des approches innovantes et des solutions radicales qui rompent avec le passé et répondent aux aspirations du peuple tunisien.

Parmi les priorités abordées, le Président a insisté sur l’urgence d’importer des bus et des rames de métro afin de soulager les citoyens des difficultés quotidiennes de transport. Ces mesures visent à pallier les carences actuelles en attendant une refonte complète des infrastructures publiques de transport, à l’image des secteurs de la santé et de l’éducation.

Le Président Saïed a également réitéré sa détermination à poursuivre la lutte contre la corruption, dénonçant les responsables corrompus qui se sont infiltrés dans de nombreux secteurs de l’État. Pour lui, la phase de reconstruction du pays doit s’appuyer sur une base solide, rendue possible uniquement par une purge des réseaux de corruption et la récupération des ressources nationales spoliées durant des décennies.

Enfin, le chef de l’État a insisté sur l’importance de lancer rapidement de grands projets et de lever les blocages administratifs injustifiés. Il a critiqué la bureaucratie excessive, qui décourage les initiatives citoyennes et l’entrepreneuriat, en particulier chez les jeunes. Il a appelé à simplifier les démarches administratives afin de favoriser la création de projets et de soutenir la jeunesse tunisienne dans ses initiatives.

Gnetnews