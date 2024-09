Kaïs Saïed appelle à la simplification des procédures pour la création des sociétés communautaires

Lors d’une rencontre tenue ce lundi 2 septembre 2024 au Palais de Carthage, le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu M. Riadh Chaoued, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que Mme Hasna Jaballah, secrétaire d’État chargée des sociétés communautaires. Le Président a insisté sur la nécessité de simplifier les démarches pour la création de ce type d’entreprises dans tous les secteurs.

Le Chef de l’État a exprimé sa préoccupation face aux nombreux obstacles, souvent intentionnellement mis en place, qui freinent les jeunes Tunisiens désireux de lancer des sociétés communautaires. Il a fermement souligné que le rôle des responsables, à tous les niveaux, est de faciliter le parcours de ceux qui proposent des projets, et non de compliquer les procédures, décourageant ainsi les initiatives et sabotant certains projets.

Le Président Saïed a réaffirmé sa conviction que les Tunisiennes et les Tunisiens sont capables de créer de la richesse si les portes leur sont ouvertes et si les démarches sont simplifiées. Il a averti que ceux qui bloquent ces initiatives pour maintenir la domination des cartels n’ont pas leur place dans un État déterminé à lutter contre la corruption et à éradiquer les cercles qui cherchent à s’accaparer les richesses du pays.

