Kaïs Saïed appelle à l’assainissement du pays et à la protection de la souveraineté nationale

Ce vendredi 17 mars 2023, le président de la République Kais Saïed s’est entretenu avec la Cheffe du gouvernement Najla Bouden au palais de Carthage. Selon un communiqué de la présidence, les discussions ont porté sur l’activité gouvernementale récente et la situation générale du pays. Le président a également examiné les équilibres financiers de l’État et a recommandé de se concentrer sur les aspects économiques et sociaux.

Le président Saïed a appelé à travailler sans relâche pour « nettoyer le pays de ceux qui ont tout détruit sur leur passage », et a exprimé son attachement à l’application de la loi et à la souveraineté nationale. Il a également déploré les tentatives d’ingérence de parties étrangères et souligné que la falsification des cachets ne devrait pas être tolérée dans les actions syndicales, et que le blanchiment d’argent ne devrait pas être considéré comme faisant partie de la liberté de la presse.

Le président Saïed a noté que « certains sont nostalgiques de l’ère de la tutelle et du colonialisme, mais qu’ils ont commis une erreur en confondant la date et la personne ».

