KaÃ¯s SaÃ¯ed appelle Ã  un assainissement urgent des finances publiques et Ã  un recentrage sur les prioritÃ©s nationales

Kaïs Saïed appelle à un assainissement urgent des finances publiques et à un recentrage sur les priorités nationales

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 7 avril 2025 au Palais de Carthage la ministre des Finances, Mme Michket Slama Khaldi. Cette rencontre a été l’occasion d’aborder les grands enjeux liés à la situation financière du pays, dans un contexte économique tendu.

Le chef de l’État a souligné la nécessité d’intensifier les efforts pour assainir le secteur financier et purifier certaines institutions gangrenées par la corruption. Pour lui, l’assainissement ne saurait se limiter à des discours, mais doit se concrétiser par des actions fermes et visibles.

Insistant sur le principe de souveraineté économique, Kaïs Saïed a réaffirmé que le choix de compter sur les ressources nationales n’est pas un simple slogan, mais une voie stratégique à mettre en œuvre de manière concrète. Dans cette optique, il a plaidé pour une fiscalité équitable et un meilleur encadrement des importations, en particulier celles jugées non essentielles et qui profitent uniquement à une minorité.

Le président a également mis l’accent sur la nécessité de diversifier les débouchés à l’export pour les produits tunisiens, un impératif selon lui pour rétablir les équilibres financiers du pays. En revanche, l’importation de produits superflus, combinée à une fiscalité trop avantageuse pour les importateurs, va à l’encontre de l’équité recherchée.

En conclusion, Kaïs Saïed a réitéré que la Tunisie reste ouverte à la coopération internationale, mais dans le respect de ses choix souverains, orientés vers la consolidation de son économie et la satisfaction des revendications légitimes de son peuple.

