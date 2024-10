Kaïs Saïed appelle à une lutte continue contre les réseaux de spéculation et les abus de prix

Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné, lors de sa rencontre ce mardi 29 octobre 2024 au palais de Carthage avec M. Samir Abid, ministre du Commerce et du Développement des exportations, l’importance de rompre avec les méthodes traditionnelles qui n’ont abouti qu’à des résultats limités dans la lutte contre la spéculation et les pratiques monopolistiques. Il a insisté sur la nécessité de dépasser le concept même de « campagnes » de contrôle, appelant à une politique ininterrompue de régulation à l’échelle nationale.

Le président Saïed a également dénoncé les circuits de distribution qu’il qualifie de « réseaux criminels » nuisant tant aux agriculteurs qu’aux consommateurs. Il a souligné l’écart frappant entre le prix d’achat par les agriculteurs et le prix payé par les consommateurs, une disparité qui, selon lui, illustre la gravité d’un système qu’il juge intolérable et qu’il est urgent de sanctionner.

Rappelant les prérogatives du ministère du Commerce en matière de fixation des prix, le chef de l’État a averti que toute infraction à cette réglementation serait sévèrement punie.

Dans un autre registre, il a donné des directives pour assainir le ministère et l’Office tunisien du commerce, appelant à des mesures rigoureuses contre ceux qui ne s’acquittent pas de leurs responsabilités. Face à la flambée des prix et aux difficultés persistantes des citoyens, le président Saïed a exigé des actions rapides contre les lobbies influençant les prix et orchestrant les pénuries de certains produits dans des zones spécifiques, des phénomènes qui, selon lui, révèlent une gestion délibérée et un manque d’engagement dans leur élimination.

Gnetnews