Kais Saïed appelle à une refondation sociale lors du Conseil des ministres

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, jeudi 8 mai, un Conseil des ministres marqué par un discours centré sur la justice sociale et la dignité humaine.

Dès l’ouverture des travaux, le chef de l’État a insisté sur l’urgence d’adopter de nouvelles approches pour établir une véritable justice sociale, rompant avec les déséquilibres structurels qui, selon lui, ont creusé les inégalités et nourri l’exclusion durant des décennies. « Il ne peut y avoir de justice sociale sans réforme en profondeur des politiques et des approches sociales », a-t-il martelé, appelant à bâtir une « État juste, garantissant les droits et l’égalité d’accès aux conditions d’une vie digne ».

Au cœur des discussions : un projet de décret lié à la justice sociale. Le président a plaidé pour des solutions novatrices, s’appuyant sur une nouvelle vision et des concepts repensés. Le Conseil a également examiné un projet de texte relatif aux travailleurs des chantiers (« عملة الحضائر »), que le chef de l’État a qualifié de dossier « non seulement injuste mais inhumain », au même titre que le recours à la sous-traitance et la situation des chômeurs de longue durée privés d’emploi.

Sur un ton offensif, Kaïs Saïed a par ailleurs dénoncé ceux qu’il accuse de chercher à « envenimer la situation » dans le pays. « Leurs manœuvres ont échoué, leur trahison a été dévoilée, le peuple les a rejetés, et l’Histoire les a déjà jugés, avant même la justice », a-t-il déclaré. Il a salué la « conscience profonde » des Tunisiens, estimant que ceux qui ont nui au peuple ne seront jamais pardonnés.

Gnetnews