Kaïs Saïed appelle à une refonte administrative et à plus de responsabilité dans la gestion de l’État

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi au palais de Carthage la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri. Cette rencontre a été l’occasion pour le chef de l’État de réaffirmer son attachement aux principes de la Constitution du 25 juillet 2022, qu’il considère comme une rupture définitive avec celle de 2014.

Une administration plus efficace et des responsables engagés

Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité pour chaque responsable de s’approprier les nouvelles orientations constitutionnelles et d’œuvrer en permanence pour répondre aux attentes du peuple tunisien en matière de justice sociale et de développement économique. Il a rappelé que l’objectif est d’atteindre un équilibre entre la création de richesse et la croissance économique, tout en garantissant une répartition équitable des ressources.

Vers une restructuration des administrations publiques

Le président a pointé du doigt l’inefficacité de certaines structures administratives, appelant à une révision profonde de leur organisation, voire à leur suppression lorsqu’elles ne remplissent aucune fonction réelle. Il a critiqué l’existence de bureaux administratifs vides ou encombrés de dossiers laissés à l’abandon, dénonçant le poids financier inutile qu’ils font peser sur l’État.

Il a notamment évoqué le cas des services chargés de la relation avec les citoyens à la Kasbah, estimant que leur rôle devrait être directement assumé par les administrations sectorielles plutôt que par des structures intermédiaires inefficaces.

Une gouvernance basée sur le mérite et la responsabilité

Le président a également dénoncé les pratiques qui favorisent les privilèges au détriment de l’efficacité. Selon lui, certains responsables se concentrent davantage sur les avantages de leur fonction que sur leurs devoirs envers les citoyens. Il a souligné que l’État n’a pas besoin de ceux qui recherchent uniquement les privilèges, mais plutôt de compétences prêtes à servir le pays avec engagement et intégrité.

Dans cette optique, il a mis en avant le potentiel de milliers de jeunes diplômés, notamment les titulaires de doctorats, capables d’apporter un renouveau à l’administration publique à travers une approche basée sur le mérite et le sens du devoir national.

Tolérance zéro face à la négligence

Enfin, Kaïs Saïed a donné des instructions fermes pour que tout manquement aux obligations administratives soit sanctionné. Il a rappelé l’importance du respect du devoir de réserve et de l’engagement total des fonctionnaires dans l’accomplissement de leurs missions au service des citoyens.

