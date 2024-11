KaÃ¯s SaÃ¯ed appelle Ã  une refonte complÃ¨te du secteur de la santÃ© publique

Kaïs Saïed appelle à une refonte complète du secteur de la santé publique

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 11 novembre 2024 au Palais de Carthage, le ministre de la Santé, M. Mustafa Ferjani. Au cours de cette rencontre, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’une refonte complète du secteur de la santé publique, incluant toutes ses composantes.

Le Président Saïed a exhorté le ministère à renforcer la présence médicale dans diverses régions du pays par l’envoi d’équipes médicales spécialisées et la mise en place d’hôpitaux de campagne, ainsi que d’unités de santé pluridisciplinaires, afin de répondre aux besoins urgents des citoyens et d’améliorer l’accès aux soins dans les zones les plus démunies.

Gnetnews