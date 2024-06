KaÃ¯s SaÃ¯ed appelle Ã  une vigilance renforcÃ©e pour maintenir la sÃ©curitÃ© et l’ordre public

Kaïs Saïed appelle à une vigilance renforcée pour maintenir la sécurité et l’ordre public

Ce jeudi 6 juin 2024, le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu au palais de Carthage M. Khaled Nouri, ministre de l’Intérieur, et M. Sofien Ben Sadok, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la sécurité nationale.

Lors de cette rencontre, le Président Saïed a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour lutter contre toutes formes de criminalité tout en respectant pleinement les droits, les libertés et la dignité humaine.

Le Président a évoqué plusieurs événements récents en Tunisie, appelant à une vigilance accrue et à la responsabilisation des instigateurs de ces incidents. Il a souligné que certains de ces événements ne sont ni naturels ni innocents, visant à déstabiliser le pays et à semer le chaos à des fins électorales.

En outre, le Président Saïed a insisté sur l’importance de sélectionner les responsables, tant au niveau national que régional et local, sur la base de leur loyauté envers la Tunisie et de leur sens aigu des responsabilités, ainsi que de leur intégrité et de leur dévouement inconditionnel.

