Kaïs Saïed demande l’accélération dans les affaires des biens confisqués

Le Président de la République, Kais Saied, s’est entretenu ce vendredi 30 septembre 2022, au Palais de Carthage, avec Leila Jaffel, Ministre de la Justice, et Sihem Nemsia, Ministre des Finances.

La réunion a porté sur les affaires de biens confisqués et « celles qui sont restées dans les tiroirs des tribunaux et n’ont pas été résolues et reportées plusieurs fois sans que la situation n’avance », lit-on dans le communiqué de la présidence.

Il a également été question de préparer dans les meilleurs délais les textes relatifs à la conciliation pénale. Ceux-ci permettront au peuple tunisien de récupérer une partie de l’argent pillé.

Gnetnews