Kaïs Saïed discute de la coopération stratégique avec la Chine lors d’une réunion avec le Chef du Gouvernement

Le Président de la République, Kais Saïed, a reçu ce dimanche 1er septembre 2024 au Palais de Carthage, le Chef du Gouvernement, Kamel Maddouri, pour discuter du programme de sa prochaine visite à Pékin. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Tunisie et la Chine, suite à la visite d’État du Président Saïed en République populaire de Chine du 28 mai au 1er juin 2024. Cette visite avait marqué un tournant décisif dans les relations entre les deux pays, se soldant par l’établissement d’un partenariat stratégique ainsi que la signature de plusieurs accords bilatéraux.

Lors de cette rencontre, le Président Saïed a souligné l’importance de divers domaines de coopération, notamment le transport, la santé et les infrastructures. Il a mentionné les avancées réalisées dans les discussions entamées il y a plusieurs semaines, portant notamment sur l’acquisition de bus et de véhicules pour améliorer les conditions de transport des Tunisiens. En outre, il a indiqué que les préparatifs pour la réalisation de la Cité médicale des Aghlabides sont bien avancés, toutes les difficultés ayant été surmontées pour permettre le lancement de ce projet ambitieux.

Le Président a également abordé plusieurs autres questions liées à la situation sociale et économique du pays. Il a insisté sur la nécessité pour la Tunisie d’adopter une nouvelle approche politique, rompant définitivement avec les pratiques et les concepts du passé qui ont conduit à l’abandon des services publics essentiels tels que l’éducation, la santé et le transport, provoquant ainsi souffrances et difficultés pour les citoyens.

Enfin, le Président Saïed a évoqué la création d’un fonds d’assurance contre la perte d’emploi pour des raisons économiques, ainsi que l’exonération fiscale des pensions d’invalidité et des orphelins.

Gnetnews