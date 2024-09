Kaïs Saïed discute du rôle du Conseil national des régions et des districts pour l’intégration politique, économique et sociale

Le Président de la République, Kais Saïed, a reçu ce lundi 23 septembre 2024 au Palais de Carthage, Imed Derbali, président du Conseil national des régions et des districts. Cette rencontre a été l’occasion de souligner l’importance des fonctions du Conseil dans la réalisation de l’intégration politique, économique et sociale aux côtés de l’Assemblée des représentants du peuple. Le Chef de l’État a rappelé que la mission principale de toute nation est de favoriser cette intégration. « Ceux qui ont été exclus et marginalisés doivent participer eux-mêmes à l’élaboration des lois qui lèveront toutes les barrières à leur exclusion », a-t-il affirmé.

Le Président Saïed et M. Derbali ont également discuté des grandes lignes du projet de loi en préparation, sous l’instruction directe du Président, qui vise à accorder le statut de collectivité locale aux conseils locaux et régionaux, conformément à l’article 133 de la Constitution. Ce projet prévoit également la mise en place d’une indemnité de présence conséquente pour les membres de ces conseils, afin de leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions dans les meilleures conditions.

