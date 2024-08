KaÃ¯s SaÃ¯ed, en visite Ã  Siliana pour Ã©couter les citoyens

Kaïs Saïed, en visite à Siliana pour écouter les citoyens

Hier soir, dimanche 25 août 2024, le Président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu dans la délégation de Sers, gouvernorat du Kef, ainsi qu’à la ville de Siliana. Lors de cette visite, il a rencontré les citoyens pour échanger avec eux, écouter leurs préoccupations et entendre leurs demandes. Le Président a insisté sur l’importance de solutions collectives pour résoudre les problèmes dans tous les secteurs et régions du pays, soulignant que la volonté reste ferme et la détermination intacte pour relever les défis actuels. Il a également assuré que les efforts se poursuivront jusqu’à ce que la justice tant espérée soit réalisée et que les services publics essentiels soient reconstruits, répondant ainsi aux besoins de chaque citoyen.

Le Président Saïed a rappelé que de nombreuses décisions erronées prises au cours des trois dernières décennies sont à l’origine des difficultés actuelles. Selon lui, la solution réside dans la restauration du rôle social de l’État, tout en poursuivant sans relâche la lutte contre la corruption.

Gnetnews