Kaïs Saïed estime que la lutte contre la corruption est encore loin d’être atteinte

Kaïs Saïed a tenu un discours ce mercredi soir au Plaiais des Congrès à l’occasion de la cérémonie de remise du prix de la 5ème édition du Prix d’excellence de lutte anti-corruption du Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Il a ainsi estimé que les cadres légaux et les instances qui existent pour lutter contre la corruption n’ont pas atteint leurs objectifs.

A cet égard, il a souligné la nécessité d’élaborer une nouvelle approche qui consiste à lutter contre les véritables causes qui selon lui sont à l’origine de la prolifération de ce fléau installé dans les institutions de l’Etat et les sociétés dans de nombreuses parties du monde.

« Parmi les principaux facteurs ayant favorisé la propagation de la corruption, la répartition inéquitable des richesses en interne et entre les pays », a-t-il dit, estimant que la réduction de la prévalence de la corruption est tributaire d’une justice efficace et indépendante ainsi que du respect de la dignité de tous, rapporte l’agence TAP.

De son côté, le procureur général de l’Etat du Qatar et président du Conseil des secrétaires du Centre pour la primauté du droit et la lutte anti-corruption, Ali Ben Fetais Al-Marri a souligné que le choix de la Tunisie pour abriter la 5ème édition de ce prix témoigne de la ferme conviction quant à l’attachement du président Saïed aux valeurs de justice, d’intégrité et de lutte contre la corruption.

La 5ème édition de ce prix se tient à l’initiative de l’Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime et le Centre Qatari pour la primauté du droit et la lutte anti-corruption en collaboration avec la présidence de la République et l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC).

