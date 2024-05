KaÃ¯s SaÃ¯ed examine les Ã©quilibres financiers avec la ministre des Finances

Kaïs Saïed examine les équilibres financiers avec la ministre des Finances

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 15 mai 2024 au palais de Carthage, Sihem Boughdiri Nemsia, ministre des Finances.

Lors de cette réunion, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les équilibres financiers généraux du pays, la situation de plusieurs banques publiques, ainsi que le projet de révision de la loi n° 48 de l’année 2016, datée du 11 juillet 2016, concernant les banques et les institutions financières, et le dossier des financements étrangers pour un certain nombre d’associations.

Gnetnews