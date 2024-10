Kaïs Saïed exhorte le gouvernement à accélérer les réformes et à lutter contre la corruption

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé lundi après-midi, le 21 octobre 2024, une réunion au Palais de Carthage rassemblant l’ensemble des membres du gouvernement. Lors de cette rencontre, il a insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts et de redoubler d’engagement. Il a exhorté le gouvernement à accélérer l’élaboration de nouvelles législations, en mettant fin aux lois « sur mesure » et en réduisant les délais de mise en œuvre. Le Président a également rappelé qu’il ne tolérerait aucune défaillance dans l’accomplissement des devoirs de chacun.

Le Président Saïed a souligné que la Tunisie est entrée dans une nouvelle phase de son histoire, et qu’il n’y a plus d’excuses pour ne pas répondre aux aspirations légitimes des Tunisiens à une vie digne. Il a expliqué que les procédures administratives ne doivent pas être longues et complexes, mais au contraire, simplifiées et rapides.

Il a également mis l’accent sur l’importance de redoubler d’efforts pour démanteler les réseaux de corruption et assainir l’administration des personnes qui se considèrent au-dessus des lois et intouchables.

Le Chef de l’État a conclu en soulignant les attentes élevées du peuple tunisien et l’absence de justification pour les décevoir. Il a appelé à la mise en place de nouvelles méthodes de travail qui rompent avec les pratiques du passé et ouvrent de nouvelles perspectives pour tous. Saïed a enfin affirmé que la Tunisie regorge de ressources et de talents, et qu’il est essentiel de tracer la voie pour permettre aux jeunes de réaliser leurs ambitions.

