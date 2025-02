KaÃ¯s SaÃ¯ed insiste sur la cohÃ©sion gouvernementale et lâ€™urgence des rÃ©formes

Kaïs Saïed insiste sur la cohésion gouvernementale et l’urgence des réformes

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 10 février 2025, au palais de Carthage, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, pour une réunion consacrée au suivi de l’action gouvernementale.

Lors de cet entretien, le chef de l’État a réaffirmé l’importance de l’harmonie entre les membres de l’équipe gouvernementale, soulignant la nécessité de respecter les principes dictés par les responsabilités au sein des institutions de l’État.

Kaïs Saïed a également rappelé que la Tunisie est régie par la Constitution adoptée par référendum le 25 juillet 2022, un texte qui, selon lui, rompt avec l’ancien cadre juridique et garantit l’unité et la pérennité de l’État. Il a insisté sur le fait que chaque responsable doit dépasser le simple constat des difficultés et s’engager activement dans l’élaboration de solutions concrètes répondant aux attentes des citoyens. « Le diagnostic est connu, l’urgence est désormais d’agir avec la plus grande célérité pour apporter des réponses aux préoccupations des Tunisiens », a-t-il martelé.

Gnetnews