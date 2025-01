Kaïs Saïed insiste sur la réforme du secteur du transport public et l’application stricte de la loi

Lors d’une réunion tenue ce mercredi 15 janvier 2025 au palais de Carthage, le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, et le ministre des Transports, Rachid Amri. À cette occasion, le chef de l’État a souligné l’importance de redoubler d’efforts pour réhabiliter plusieurs rames de métro et bus, tout en accélérant l’importation de nouveaux véhicules depuis l’étranger. Il a précisé que plusieurs pays ont manifesté leur volonté de coopérer avec la Tunisie dans ce secteur stratégique.

La situation au sein des entreprises publiques, notamment Tunisair et la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN), a également été abordée. Le Président Saïed a insisté sur l’application rigoureuse de la loi, tout en appelant à une gestion équitable et juste des institutions, loin des conflits internes qui perturbent leur fonctionnement. Il a en outre exhorté à poursuivre le processus d’assainissement administratif en s’appuyant sur la justice et non sur des règlements de comptes.

Enfin, le chef de l’État a donné des instructions pour préparer, dès maintenant, les meilleures conditions d’accueil pour les Tunisiens résidant à l’étranger, notamment en ce qui concerne les moyens de transport et les contrôles douaniers, afin de garantir un retour fluide et efficace.

