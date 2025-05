Kaïs Saïed insiste sur le rôle central du Parlement dans la « bataille de la libération nationale »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 7 mai 2025 au palais de Carthage, Ibrahim Bouderbala, président de l’Assemblée des représentants du peuple, et Imed Derbali, président du Conseil national des régions et des districts.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a souligné que les fronts sont multiples dans ce qu’il qualifie de « bataille de la libération nationale », insistant sur le rôle central que doit jouer le pouvoir législatif dans ses deux composantes parlementaires.

Kaïs Saïed a tenu à rappeler que les divergences d’approches ou de positions sont légitimes, tant que l’objectif commun reste la construction d’un État solide, irréversible dans sa marche vers un avenir meilleur.

Il a également évoqué les priorités actuelles du pays, au premier rang desquelles figure la justice sociale. Le président a appelé à innover en matière de solutions pour répondre aux besoins des populations marginalisées, en particulier les chômeurs et les plus démunis, qui continuent de souffrir d’exclusion et de précarité.

Gnetnews