KaÃ¯s SaÃ¯ed insiste sur le rÃ´le de lâ€™information publique et la nÃ©cessitÃ© dâ€™un renouveau mÃ©diatique

Kaïs Saïed insiste sur le rôle de l’information publique et la nécessité d’un renouveau médiatique

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, mardi 11 février 2025, une réunion au palais de Carthage, réunissant les dirigeants des principaux médias publics tunisiens. Étaient présents à cette rencontre : Chokri Ben Nasr, PDG de la Télévision tunisienne, Henda Ben Alaya Ghribi, PDG de la Radio nationale, Najeh Missaoui, PDG de l’agence TAP, Saïd Ben Kraiem, PDG de « SNIPE La Presse », ainsi que Mohamed Ben Salem, représentant de Dar Assabah.

Lors de cette réunion, le chef de l’État a souligné le rôle fondamental des médias publics, insistant sur la nécessité d’une parole libre, à condition qu’elle repose sur une pensée libre et novatrice. Il a rappelé l’importance de l’engagement de l’information publique dans les enjeux nationaux, loin de toute propagande partisane, affirmant que le véritable défi est celui de l’intérêt national et du renforcement de l’État.

Kaïs Saïed a également mis l’accent sur la mission historique de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), soulignant la richesse de ses archives et son rôle clé dans la lutte contre la désinformation. Il a dénoncé la prolifération des fausses nouvelles, alimentées par des « pages financées de l’intérieur et de l’extérieur », accusant certains acteurs de chercher à affaiblir et diviser le pays.

Par ailleurs, le président a réaffirmé son suivi attentif du dossier des journaux « La Presse » et « Assabah », estimant que ces titres, ancrés dans l’histoire de la Tunisie, ne sauraient être bradés ni cédés.

Enfin, Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité de tourner définitivement la page du passé et d’abandonner les terminologies obsolètes, estimant que le pays devait se projeter dans l’avenir sans se laisser freiner par des schémas révolus.

Gnetnews