KaÃ¯s SaÃ¯ed insiste sur le rÃ´le stratÃ©gique du Conseil supÃ©rieur de lâ€™Ã©ducation et de lâ€™enseignement

Kaïs Saïed insiste sur le rôle stratégique du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 2 avril 2025 au palais de Carthage, le ministre de l’Éducation, Nourredine Nouri, pour discuter du projet de décret relatif à l’organisation administrative et financière du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, ainsi que de son règlement intérieur.

À cette occasion, le chef de l’État a réaffirmé l’importance de cette institution constitutionnelle, créée par le décret n°2 de l’année 2024 en date du 16 septembre 2024. Il a rappelé que le secteur de l’éducation, à l’instar d’autres services publics, a été profondément affecté depuis les années 1990, entraînant une détérioration de la qualité de l’enseignement et la création de filières aux perspectives limitées, voire inexistantes.

Kaïs Saïed a également critiqué les programmes éducatifs adoptés au fil des décennies, estimant qu’ils avaient contribué à l’appauvrissement intellectuel et à l’affaiblissement des capacités de réflexion des générations successives, sous couvert d’une politique de « tarissement des sources ». Il a souligné que, depuis le XIXᵉ siècle, la Tunisie a connu plusieurs tentatives de réforme éducative, dont certaines ont réussi tandis que d’autres n’ont pas atteint leurs objectifs.

Le président a insisté sur la nécessité de faire du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement un rempart contre les fluctuations politiques, afin que les élèves et étudiants puissent bénéficier d’une éducation fondée sur des bases scientifiques solides, préservant leur identité nationale tout en les préparant à s’intégrer dans un monde globalisé.

Enfin, il a mis l’accent sur l’importance de l’amélioration des conditions des enseignants et de la réhabilitation des établissements scolaires, rappelant que l’éducation est un droit fondamental et constitue une barrière essentielle contre toutes les formes d’aliénation et d’extrémisme.

