Kaïs Saïed insiste sur l’importance de l’unité gouvernementale et du respect de la Constitution

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 29 janvier 2025, au palais de Carthage, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri. Lors de cette rencontre, le chef de l’État a mis l’accent sur la nécessité pour chaque responsable de s’imprégner de l’esprit et des objectifs de la Constitution, en plus de respecter ses dispositions claires et explicites.

Insistant sur l’importance d’une cohésion totale au sein du gouvernement, Kaïs Saïed a rappelé que le peuple tunisien a tracé son propre chemin vers un nouvel avenir et bâti ses institutions selon sa volonté. Il a ainsi souligné la responsabilité des dirigeants à avancer résolument pour répondre aux attentes légitimes des citoyens.

Gnetnews