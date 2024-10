Kaïs Saïed insiste sur l’urgence de répondre aux besoins des citoyens

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 7 octobre 2024, au palais de Carthage, le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri. Lors de cette rencontre, le Président a souligné la nécessité pour tous les responsables d’intensifier leurs efforts et d’agir avec rapidité afin de répondre aux besoins des citoyens, dans le but de réduire les délais et de faire face à divers défis.

Il a également mis l’accent sur l’importance de redonner à l’État son rôle social, en rappelant que les attentes du peuple tunisien sont élevées et nécessitent une action concrète. Le Président a encouragé la révision de plusieurs législations avec une vision nouvelle et une détermination inébranlable, soulignant que le peuple tunisien a démontré une conscience aiguë des enjeux de la période actuelle.

Saïed a insisté sur le fait que chaque responsable, dans tous les services publics, doit être un exemple de dévouement et de générosité, et doit s’efforcer de trouver des solutions rapides aux problématiques rencontrées. Il a conclu en affirmant que la Tunisie est entrée dans une nouvelle phase de son histoire et que tous les responsables doivent être à la hauteur pour répondre aux demandes légitimes du peuple.

