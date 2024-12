Kais SaÃ¯ed insiste sur une diplomatie tunisienne proactive et le soutien aux Tunisiens de l’Ã©tranger

Kais Saïed insiste sur une diplomatie tunisienne proactive et le soutien aux Tunisiens de l’étranger

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 11 décembre 2024 au palais de Carthage, M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a pris connaissance des activités récentes du ministère, tant au niveau bilatéral que multilatéral.

Kaïs Saïed a souligné l’importance du rôle de la diplomatie tunisienne, en insistant sur ses principes fondamentaux. Il a également mis en garde contre les évolutions rapides et sans précédent que connaît le monde aujourd’hui, appelant la diplomatie tunisienne à anticiper les situations à venir afin de défendre les intérêts du pays.

Le Président a par ailleurs abordé la nécessité pour les représentations diplomatiques et consulaires tunisiennes d’intensifier leurs efforts pour mieux soutenir les Tunisiens résidant à l’étranger. Il a insisté sur l’importance de leur fournir des services de qualité, dans des conditions optimales et dans les délais les plus courts.

