Kaïs Saïed met à l’honneur les forces armées et rend hommage aux martyrs de la nation

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce mercredi 8 janvier 2025 au Palais de Carthage, le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili.

Lors de cet entretien, le chef de l’État a salué les efforts constants des forces armées tunisiennes, soulignant leur rôle essentiel dans la défense de la patrie et dans divers domaines stratégiques.

La rencontre a également porté sur le projet d’amendement du décret n°20 de l’année 2022, daté du 9 avril 2022, relatif à la fondation Fida. Cette dernière est chargée de l’accompagnement des victimes des attaques terroristes parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et de la douane, ainsi que des ayants droit des martyrs et blessés de la révolution. Le projet, récemment approuvé par l’Assemblée des représentants du peuple, « reflète la volonté de renforcer le soutien à ces héros de la nation », lit-on dans le communiqué.

Le Président Saïed a insisté sur l’importance symbolique et morale de cette institution, rappelant que « la Tunisie n’oubliera jamais ceux qui ont sacrifié leur vie ou subi des blessures en défendant le pays, ses valeurs de liberté, de dignité et de souveraineté », a-t-il déclaré.

Il a également souligné la coïncidence significative entre la date de l’amendement et l’anniversaire du martyr de Thala, réaffirmant que la Tunisie restera toujours fidèle à la mémoire de ses martyrs et engagée à soutenir ses blessés pour préserver son indépendance et la souveraineté du peuple.

