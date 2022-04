Kaïs Saïed pointe du doigt les dysfonctionnements de la justice

Le président de la République, Kais Saied, a reçu ce vendredi 15 avril 2022, la ministre de la justice, Mme Leila Jaffel, au palais de Carthage.

La réunion a porté sur le statut de la justice et son fonctionnement. Le chef de l’Etat a souligné que la justice doit être indépendante et efficace, et que la loi doit s’appliquer à tous sur un pied d’égalité.

Il a pointé du doigt certains dysfonctionnements des affaires judiciaires. « Je ne sais pas si vous avez déjà vu, dans n’importe quel pays, une affaire en justice reportée, sans que la date du report ne soit précisée. […] La situation ne peut se poursuivre ainsi… Il y a des personnes qui ont tenté d’opérer un coup d’Etat, elles n’ont pas été arrêtées, et nous ne l’avons même pas demandé. Cependant, le ministère public a joué son rôle, mais après, on leur dit : vous pouvez vous en aller et revenez nous voir un de ces jours… C’est ainsi que se passent les choses… Est-ce que c’est ça le Code de procédures pénales ? C’est bien cet Etat de droit que nous cherchons ? Aujourd’hui, le ministère public aurait dû jouer son rôle… Il y en a un qui réunit un Parlement à l’étranger, et l’autre qui a déjà déterminé la composition d’un gouvernement de Salut national ! Où allons-nous ? Où est le ministère public ? Est-ce que c’est ça une justice ? », a-t-il déploré.

Il a également ajouté que « outre la situation économique et les caisses de l’Etat qu’ils ont vidées, les poursuites engagées à leur encontre durent des dizaines d’années sans suite. Quelle valeur auront des verdicts vingt ans après ? Après avoir perdu des frais de justice, des timbres … Le droit est clair et les manœuvres sont tout aussi claires, il faut bien mettre un terme à tout cela et l’Etat n’est pas un jouet ».

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus, la déclaration complète de Kaïs Saïed.

Gnetnews