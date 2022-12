KaÃ¯s SaÃ¯ed prononce un discours sur le dÃ©veloppement et la paix Ã  travers le monde

Kaïs Saïed prononce un discours sur le développement et la paix à travers le monde

Le président Kais Saied a participé ce, vendredi 9 décembre à Riyad, aux travaux du premier sommet arabo-chinois pour la coopération et le développement.

Lors de son allocution , le président de la République, s’est félicité de l’accueil réussi de ce sommet par le Royaume d’Arabie saoudite.

Il a également souligné qu’il n’y a pas de développement sans paix et qu’il n’y a pas de paix pour tous en l’absence d’un développement équitable à tous les niveaux.

Dans ce contexte, il a rappelé que « l’humanité a souffert de la répartition inéquitable des richesses, des guerres et des famines, que le sang continue de couler et que l’occupation est toujours en place sur la terre de Palestine, qu’il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui peuvent de faim et de soif. Le développement doit donc être réel et tangible pour le monde entier, et non un slogan », lit-on dans un communiqué.

Le président de la République a également estimé que le devoir exige d’aborder les nouvelles transformations du monde via de nouvelles approches. Dans ce contexte, il a appelé à lancer les bases d’un nouveau monde fondé sur le développement, la sécurité et la paix pour toute l’humanité.

Gnetnews