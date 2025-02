KaÃ¯s SaÃ¯ed rÃ©affirme lâ€™unitÃ© nationale et le rÃ´le des institutions parlementaires

Kaïs Saïed réaffirme l’unité nationale et le rôle des institutions parlementaires

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 11 février 2025, au Palais de Carthage, Ibrahim Bouderbala, président de l’Assemblée des représentants du peuple, et Imed Derbali, président du Conseil national des régions et des districts.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a insisté sur le fait que la Tunisie est une responsabilité partagée par tous, appelant à unir les efforts pour surmonter les défis nationaux. Il a souligné que cette volonté de relever les défis est un moteur commun à toutes les institutions, dans le cadre des compétences définies par la Constitution.

Kaïs Saïed a également mis en avant l’importance du dialogue et des débats parlementaires, affirmant qu’ils témoignent du bon fonctionnement des institutions et du rôle essentiel des élus dans l’expression de la volonté populaire. « L’opposition des idées est naturelle et même souhaitable dans une démocratie », a-t-il déclaré, tout en saluant les discussions engagées au sein des deux chambres parlementaires.

Enfin, le président de la République a chargé Ibrahim Bouderbala et Imed Derbali de transmettre ses salutations aux membres des deux conseils, affirmant que l’intérêt national et l’unité de l’État doivent toujours primer sur toute autre considération.

Gnetnews