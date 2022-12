Kaïs Saïed reçoit Brett McGurk à Carthage

Ce mercredi 7 décembre, le Président de la République Kais Saied a reçu au Palais de Carthage, M. Brett McGurk, coordinateur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au Conseil américain de sécurité nationale.

D’après un communiqué de la présidence, cette rencontre a été l’occasion de clarifier la position tunisienne sur les réformes qui répondent aux aspirations des Tunisiens.

L’entretien a également permis d’aborder un certain nombre de dossiers liés aux liens d’amitié historiques, aux relations de coopération et de partenariat stratégique entre la Tunisie et les Etats-Unis, et les perspectives leur développement.

