Kaïs Saïed reçoit des commissaires de l’Union Africaine

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu avec Minata Samate Cessouma, commissaire aux Affaires sociales de l’Union africaine, et Bankole Adeoye, commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, à Carthage, ce vendredi 10 mars 2023.

Le président a rappelé le rôle historique de la Tunisie dans le soutien aux mouvements de libération en Afrique, affirmant que la Tunisie ne renoncera pas à ses principes et valeurs envers les peuples du continent africain.

Il a également souligné que ceux qui accusent la Tunisie de racisme ne connaissent pas ou ignorent les positions prises par le peuple tunisien sur les questions auxquelles les peuples africains ont été confrontés.

La réunion a également porté sur les raisons qui ont conduit à la situation difficile pour l’humanité en général, après plus de six décennies d’indépendance dans de nombreux pays africains. Les invités ont exprimé leur compréhension de la position tunisienne et leur appréciation des mesures prises pour protéger les migrants subsahariens et faciliter leur séjour.

Gnetnews