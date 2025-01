Kaïs Saïed reçoit des représentants de la Cour pénale internationale

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a accueilli, lundi 13 janvier 2025 au Palais de Carthage, Rosario Salvatore Aitala, premier vice-président de la Cour pénale internationale (CPI), ainsi que Haikel Ben Mahmoud, juge au sein de la même instance.

Lors de cet échange, le chef de l’État a retracé l’histoire de la justice internationale, remontant aux origines de l’idée d’une cour pénale dès le XVe siècle. Il a évoqué des accusations de crimes de guerre décrites à l’époque comme des atteintes aux droits naturels, ainsi que l’évolution vers des tribunaux internationaux spécialisés après la Seconde Guerre mondiale. Ce processus a culminé avec la conférence de Rome en 1998 et la création de la CPI en 2002.

Kaïs Saïed a souligné que ce long cheminement reflète un affrontement entre la souveraineté des États et les aspirations croissantes de la communauté humaine. « Le monde d’aujourd’hui dépasse le cadre du système international traditionnel », a-t-il affirmé, tout en exprimant sa conviction que l’ordre mondial évoluera vers la fin des disparités entre peuples et nations. « Plus forts que les bruits des armes, les appels à la justice, à la paix et à la liberté résonnent au nom de l’humanité », a-t-il ajouté.

Le Président a également réitéré le soutien indéfectible de la Tunisie au droit du peuple palestinien à établir un État indépendant, pleinement souverain, sur l’ensemble du territoire palestinien avec Jérusalem comme capitale. Il a salué, à cet égard, les positions de la Cour pénale internationale face aux crimes de guerre perpétrés par l’entité sioniste, insistant sur la nécessité de poursuivre les responsables de ces violations.

Gnetnews