Khadhraoui rate, Balbouz marque ! Noyade clubiste à Bizerte

Au terme d’un match très disputé, le Club Athlétique Bizertin a décroché une précieuse victoire dans les arrêts de jeu contre le Club Africain suite à une contre attaque fulgurante et un but de Balbouz à la 98ème minute. Les visiteurs auraient pu prendre l’avantage depuis la 82ème minute mais le pénalty obtenu a été raté par Khadhraoui qui a tiré hors du cadre.

La situation reste inchangée au niveau du classement. Les Clubistes sont quatrièmes avec 53 points et devront absolument obtenir un résultat positif lors du prochain match contre l’Etoile pour espérer disputer la Coupe de la CAF. Voici le classement général au terme de la 28ème journée.

1- Espérance de Tunis 62pts (28j)

2- US Monastirienne 60pts (28j)

3- Etoile du Sahel 58pts (28j)

4- Club Africain 53pts (28j)

5- Espérance de Zarzis 50pts (28j)

6- Stade Tunisien 46pts (28j)

7- ES Métlaoui 39pts (28j)

8- Club Sportif Sfaxien 38pts (28j)

9- CA Bizertin 32pts (28j)

10- Olympique de Béja 29pts (28j)

11- US Ben Guerdane 27pts (28j)

12- AS Soliman 27pts (28j)

13- JS Omrane 23pts (28j)

14- EGS Gafsa 22pts (28j)

15- AS Gabés 22pts (28j)

16- US Tataouine 19pts (28j)