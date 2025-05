La Liga : Le Real gagne et reste au contact du Barça

Le Real Madrid a gagné avec des sueurs froides face au Celta Vigo (3-2) dans un match comptant pour la 34e journée de Liga.

Les Merengue ont cru faire le plus difficile en menant (3-0) grâce à un bijou de Arda Güler (33e) et un doublé de Kylian Mbappé (39e et 48e) mais les visiteurs sont parvenus à réduire l’écart à deux reprises par Galiano (69e) et Swedberg (76e).