KaÃ¯s SaÃ¯ed reÃ§oit lâ€™ambassadeur Ã©gyptien pour une visite dâ€™adieu

Kaïs Saïed reçoit l’ambassadeur égyptien pour une visite d’adieu

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce jeudi 26 septembre 2024 au palais de Carthage, l’ambassadeur de la République arabe d’Égypte en Tunisie, M. Ihab Fahmy, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

À cette occasion, le Chef de l’État a exprimé sa grande satisfaction quant à la qualité des relations fraternelles et de la coopération fructueuse entre la Tunisie et l’Égypte. Il a réaffirmé la volonté ferme de continuer à renforcer les consultations et la coordination entre les deux pays, ainsi qu’à consolider leurs liens historiques dans divers domaines, pour le bien des deux peuples frères et dans l’intérêt de leurs objectifs communs.

Pour sa part, l’ambassadeur égyptien a exprimé sa profonde gratitude au Président Saïed pour le soutien constant et les facilités qui lui ont été accordés tout au long de sa mission, lui permettant ainsi d’accomplir ses fonctions de la meilleure manière possible. Il a également souligné l’estime que porte l’Égypte, au niveau de ses dirigeants et de son peuple, au Président tunisien, ainsi que le souci de développer davantage les relations bilatérales exceptionnelles avec la Tunisie dans tous les secteurs.

Gnetnews