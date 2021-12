Kaïs Saïed reçoit le ministre des Affaires sociales

Le président de la République s’est entretenu ce vendredi avec Malek Zahi, le ministre des Affaires Sociales. Ils ont notamment discuter de la participation de ce dernier au Conseil des ministres arabes des Affaires sociales, à Riyad en Arabie saoudite.

Lors de cet échange les deux hommes ont évoqué le prolongement de l’adhésion de la Tunisie au bureau éxécutif du Conseil sus-mentionné.

Le ministre des Affaires sociales a également informé le Président de la République de la teneur des entretiens qu’il a eu en marge de la conférence et notamment la volonté de l’Arabie saoudite et de plusieurs pays frères de soutenir l’économie tunisienne et d’accompagner la Tunisie dans tous les domaines, y compris ceux liés aux affaires sociales.

La réunion a également été l’occasion de faire le point sur la situation sociale dans un certain nombre de secteurs en Tunisie et la nécessité de trouver des solutions à tous les problèmes qui se sont accumulés au cours des dernières décennies.

Gnetnews