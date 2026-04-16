Kaïs Saïed reçoit un émissaire spécial du président rwandais et réaffirme l’ancrage africain de la Tunisie

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi 15 avril 2026 au palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Rwanda, Olivier J. P. Nduhungirehe, en sa qualité d’émissaire spécial porteur d’un message écrit adressé au chef de l’État tunisien par son homologue rwandais, Paul Kagame.

La rencontre a porté sur plusieurs questions d’intérêt commun, notamment les défis auxquels font face de nombreux peuples africains, marqués par des conflits armés, des guerres d’extermination et des luttes internes qui perdurent depuis des décennies, ainsi que par la pauvreté et les famines, en dépit des richesses naturelles dont regorge le continent.

Le président de la République a, à cette occasion, rappelé que l’unité africaine constituait un idéal porté par les peuples et par plusieurs dirigeants fondateurs de Organisation de l’unité africaine, tout en soulignant que cet objectif n’a été que partiellement concrétisé, plus de soixante ans après.

Réaffirmant l’attachement de la Tunisie à son appartenance africaine, Kaïs Saïed a exprimé l’ambition de voir émerger un nouvel ordre humaniste fondé sur des concepts renouvelés, estimant que les cadres traditionnels sont désormais dépassés. Il a également évoqué la mobilisation croissante de nombreuses sociétés à travers le monde en faveur des causes de justice, en particulier celle du peuple palestinien, confronté depuis des décennies à une guerre d’extermination.