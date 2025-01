Kaïs Saïed reçoit un émissaire spécial sénégalais porteur d’un message du Président Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi M. Birame Diop, ministre des Forces armées du Sénégal, en tant qu’émissaire spécial porteur d’une lettre du Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’État tunisien a souligné les liens historiques et fraternels qui unissent la Tunisie et le Sénégal depuis l’établissement de relations diplomatiques en 1961. Il a salué le niveau de coopération actuel entre les deux pays, tout en exprimant son souhait de renforcer davantage ces relations dans divers domaines. Selon lui, les ressources humaines et naturelles dont disposent les deux nations représentent un potentiel important pour promouvoir une collaboration accrue, tant sur le plan bilatéral qu’à travers les institutions de l’Union africaine, notamment les structures financières.

Le Président Saïed a réaffirmé l’attachement de la Tunisie à son identité africaine et a appelé à une approche innovante pour renforcer l’intégration et la solidarité entre les pays du continent. « L’Afrique appartient aux Africains, et il est temps d’adopter une nouvelle vision qui réponde aux aspirations de nos peuples à la prospérité et au développement, en s’appuyant sur nos propres ressources et sur les capacités de nos jeunes », a-t-il déclaré.

En outre, le chef de l’État a insisté sur l’importance pour les nations africaines de tourner la page des souffrances passées – guerres, famines, migrations forcées et traite humaine – afin de bâtir un avenir meilleur. Il a appelé à une lutte commune pour réduire les inégalités de développement à l’échelle mondiale et construire un système international plus juste.

Enfin, Kaïs Saïed a exhorté les pays africains à unir leurs efforts pour relever les défis communs, notamment dans des secteurs essentiels tels que la santé, l’éducation et les infrastructures, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme, la migration irrégulière et les changements climatiques. « Il est primordial que les Africains puissent vivre en sécurité et dans la dignité sur leur propre continent, en bénéficiant des richesses qui leur appartiennent », a-t-il conclu.

