Kaïs Saïed rejette les critiques étrangères et dénonce une « ingérence inacceptable »

Lors d’une rencontre tenue lundi 28 avril 2025 au Palais de Carthage avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, le président de la République, Kaïs Saïed, a vivement réagi aux récentes déclarations et communiqués émanant de certaines parties étrangères, qu’il a qualifiés d’ « inacceptables dans la forme comme dans le fond » et assimilés à une « ingérence flagrante dans les affaires internes de la Tunisie ».

Le chef de l’État a fermement réaffirmé que la Tunisie n’est « ni une propriété privée, ni un jardin à gérer de l’extérieur », critiquant ceux qui ont exprimé des regrets quant à l’absence d’observateurs internationaux dans certaines étapes du processus politique national.

Dans une pique assumée, Kaïs Saïed a suggéré que la Tunisie pourrait, elle aussi, envoyer des observateurs vers ces pays qui se disent préoccupés, pour examiner leurs propres lois et procédures.

Le président a enfin ironisé sur ce qu’il a décrit comme une « inquiétude sélective », soulignant que certains acteurs internationaux « choisissent d’être troublés quand cela les arrange, mais ferment les yeux sur leur propre réalité, présente comme passée ».

