KaÃ¯s SaÃ¯ed rencontre le prÃ©sident Chinois Xi Jinping Ã  Riyad

Kaïs Saïed rencontre le président Chinois Xi Jinping à Riyad

Ce vendredi 9 décembre le président de la République Kais Saied a tenu une séance de travail avec Xi Jinping, président de la République populaire de Chine à Riyad en Arabie Saoudite.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’Etat s’est félicité des relations amicales existantes entre la Tunisie et la Chine, et a souligné l’importance de continuer à travailler selon une volonté et des valeurs communes en vue de renforcer et de consolider davantage ces liens dans un cadre bilatéral et régional, notamment à la lumière des transformations profondes et des changements rapides auxquels le monde assiste aujourd’hui, lit-on dans un communiqué de la présidence.

Le président de la République a également indiqué que les expériences passées de coopération bilatérale ont été fructueuses et constructives, ce qui incite à explorer de nouvelles opportunités de partenariat avec la Chine pour mettre en œuvre des programmes de développement et d’investissement en Tunisie, à l’instar du projet Aghlabid Health City à Kairouan, des programmes de production d’électricité, d’énergies renouvelables et de dessalement d’eau dans le sud de la Tunisie, ainsi que d’autres projets d’intérêt commun.

Pour sa part, Xi Jinping a affirmé le souci de son pays d’approfondir davantage les liens historiques d’amitié et de coopération avec la Tunisie dans l’intérêt des deux peuples, et a souligné, dans ce contexte, le soutien de la Chine à la Tunisie et son respect de sa souveraineté nationale, des choix de son peuple et de sa confiance en sa capacité à gérer ses affaires et à surmonter les difficultés qu’il peut rencontrer.

Xi Jinping a également évoqué le développement remarquable de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la santé, des sports et des ressources humaines. Il a souligné le souci de la Chine de déployer des efforts supplémentaires pour renforcer ces relations afin de développer de nouveaux secteur prometteurs pour l’avenir, ainsi que la volonté des entreprises chinoises de contribuer à la mise en œuvre de projets de développement et d’investissement en Tunisie dans divers secteurs.

A l’issue de cette rencontre, le président de la République a invité Xi Jinping à se rendre en Tunisie, et il a également reçu une invitation officielle de son homologue chinois pour se rendre à Pékin.

