Kais SaÃ¯ed renforce les liens culturels avec lâ€™Irak : CrÃ©ation de centres culturels en vue

Kais Saïed renforce les liens culturels avec l’Irak : Création de centres culturels en vue

Ce jeudi 19 septembre 2024, le Président de la République, Kais Saïed, a accueilli au Palais de Carthage M. Ahmed Fakkak El-Badrani, Ministre de la Culture, du Tourisme et des Antiquités de la République d’Irak.

Lors de cette rencontre, le Président Saïed a exprimé la fierté du peuple tunisien envers les liens solides qui unissent les deux nations, notamment dans le domaine culturel. Il a souligné l’importance de renforcer les échanges et de développer les mécanismes de coopération bilatérale, en envisageant notamment la création de centres culturels en Tunisie et à Bagdad.

Le Président a également insisté sur le rôle crucial de la culture comme levier pour promouvoir la pensée libre et éclairée, tout en luttant contre les dérives et le radicalisme. Il a affirmé que la culture constitue un bastion pour les sociétés et un pont intellectuel pour rapprocher les peuples.

