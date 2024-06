Kais Saied s’attaque aux obstacles entravant la crÃ©ation des sociÃ©tÃ©s communautaires

Kais Saied s’attaque aux obstacles entravant la création des sociétés communautaires

Le Président de la République, Kais Saied, a reçu au palais de Carthage M. Mohamed Rekik, ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, et M. Riadh Chaoued, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, chargé des Sociétés Locales.

Cette rencontre a porté principalement sur les difficultés rencontrées dans la création des sociétés communautaires, malgré les nombreuses initiatives citoyennes, notamment dans le secteur agricole. Selon un communiqué de la présidence, plusieurs projets ont été présentés, les études sont prêtes et des institutions financières ont accepté de les financer, reconnaissant leur sérieux. « Les 64 sociétés déjà créées – dont 50 locales et 14 régionales – montrent des signes de succès, apportant des bénéfices aux partenaires et aux citoyens des différentes régions », lit-on.

Le Président Saied a donné des instructions pour surmonter tous les obstacles, en particulier ceux artificiellement créés, soulignant l’inadmissibilité d’exclure les jeunes et les chômeurs alors que les terres agricoles de l’État sont facilement louées à des prix dérisoires à des personnes non méritantes.

Il a insisté sur le fait que chaque responsable doit appliquer la loi et faciliter la création des sociétés communautaires pour ceux qui en manifestent la volonté. Il a également condamné les actes des responsables qui louent des terres agricoles à des prix très bas, au détriment des chômeurs et de l’État. De tels responsables, selon le Président, doivent être démis de leurs fonctions et tenus responsables de leurs actions, y compris ceux soutenus par des lobbies.

