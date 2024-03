Kaïs Saïed s’entretient à Alger avec le président iranien et l’invite à visiter la Tunisie

Le président de la république, Kaïs Saïed, a eu, samedi 02 Mars 2024 à Alger, un entretien avec son homologue iranien, Ebrahim Raïssi.

Le chef de l’Etat a souligné les dispositions de « la Tunisie à raffermir ses liens solides de fraternité et de coopération, avec l’Iran, et son aspiration de voir ses relations se développer à l’avenir, dans de nombreux domaines, notamment économiques et commerciaux, ainsi que l’exploration d’opportunités d’échange et de partenariat. Outre la poursuite de la consolidation de la tradition de concertation et de coordination, et l’intensification de la cadence d’échange des visites au plus haut niveau, au service de l’intérêt conjoint des deux peuples », rapporte la présidence dans un communiqué.

Kaïs Saïed a rappelé « la position constante de la Tunisie envers le droit palestinien imprescriptible, et son appui au peuple palestinien dans son militantisme, pour l’instauration de son Etat indépendant sur l’ensemble de la terre de Palestine, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif ».

Le président iranien a affirmé, pour sa part, que son pays a une volonté réelle de développer ses relations avec la Tunisie, et d’échanger les expériences avec elles dans de nombreux domaines, outre le développement des relations économiques et commerciales, afin qu’elles se hissent aux aspirations des peuples tunisien et iranien.

Le président iranien a adressé une invitation au chef de l’Etat de se rendre en visite en Iran. Saïed a, pour sa part, invité Raïssi à visiter la Tunisie.

