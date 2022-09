Aousja: Saïed à l’écoute des préoccupations des agriculteurs

Le président de la République, Kais Saïed, s’est rendu ce vendredi 09 septembre 2022, à la ville de Aousja (gouvernorat de Bizerte). Il est allé à la rencontre d’agriculteurs qui vendent leurs récoltes à des prix qui couvrent la production. Des montants incomparables à ceux adoptés par les marchés. Ceci prouve que la pénurie de certains produits est le résultat des pratiques des spéculateurs et des circuits de distribution, lit-on dans le communiqué de la présidence de la République.

Le président de la République s’est arrêté aussi à la ville de Kalaat Landlous (gouvernorat de l’Ariana). Il a écouté les préoccupations des agriculteurs et surtout les éleveurs de bétail et les producteurs de lait. Il a aussi trouvé des agriculteurs qui vendent leurs récoltes à des prix raisonnables par rapport à ceux proposés par ceux qui ne cherchent que le gain et la provocation des crises, a encore noté le même communiqué.

Gnetnews